22-летний защитник может оказаться в Заре летом. Луганский клуб является главным претендентом на подписание Ореста, утверждает zaryalg.com.

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Лебеденко уже успел прокомментировать свое будущее. "Согласно условиям аренды, в Олимпика есть опция выкупа моего контракта в Луго. Но создается впечатление, что дончане этого делать не собираются. Об этом лучше спросить у клубного руководства, ко мне никто из Олимпика не обращался. Все идет к тому, что вскоре придется покинуть эту команду.

Если Луго вылетит (команда идет на 19 месте Сегунды – прим.), то я буду просить клубных боссов снова отправить меня в аренду, потому что просто нет желания играть в Сегунде Б. Мой агент – Вадим Шаблий – сказал, что в моих услугах заинтересованы два клуба УПЛ. Однако нужно подождать, чем все закончится в Сегунде, а потом вместе с руководством Луго что-то решать", – цитирует защитника Meta-Ratings.

Заметим, Лебеденко в 2019-м перешел из Карпат в испанский Луго, подписав контракт на 4,5 года. Завершившейся сезон украинец проводил в аренде в Олимпике. За дончан Орест сыграл 23 матча, в которых отметился 5-ю ассистами.

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