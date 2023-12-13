В четверг, 14 декабря, в Афинах должен состояться матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между Олимпиакосом и Бачка-Тополой. Согласно решению греческого правительства, все матчи с участием греческих команд – как на внутренней арене, так и на европейской – должны будут проходить при закрытых трибунах. Однако это решение вызвало гневную реакцию сербской команды.

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Как информирует Gazzetta.gr, руководство Бачка-Тополы направило письмо в УЕФА и дало понять, что если 130 болельщикам команды (среди них – спонсоры) не будет предоставлен вход на стадион, игроки гостей не выйдут на поле. В стане сербского клуба отметили, что на проезд и проживание этих болельщиков было потрачено около 100 тысяч евро.

В матче Олимпиакос – ТСЦ Бачка-Топола будет решаться судьба третьего места, которое даёт право продолжить выступление в еврокубках (в Лиге конференций).

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