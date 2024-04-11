Лига Европы 2023/24, 1/4 финала, первые матчи

Ливерпуль – Аталанта – 0:3

Голы: Скамакка, 38, 60, Пашалич, 83

Байер – Вест Хэм – 2:0

Голы: Хофман, 83, Бонифейс, 90+1

Аталанта шокировала Ливерпуль на Энфилде, устроив разгром. Юрген Клопп собирался взять бергамасков малой кровью, придержав в запасе половину лидеров – за что и поплатился. Мерсисайдцы упустили несколько классных моментов (хотя и гости могли забивать уже на старте с нескольких метров), а на 38-й минуте пропустили гол.

Героем стал Скамакка, который расстрелял ворота после катбека от Коопмейнерса. 0:1. Отдыхать команды отправились именно с этим счетом, поэтому в раздевалке тренерский штаб "красных" выпустил Салаха, Собослаи и Робертсона. Не помогло: на 60-й минуте Скамакка оформил дубль, замкнув прострел от Де Кетеларе, а на 83-й минуте Пашалич довел дело до разгрома – 0:3. Шокированный Ливерпуль капитулировал.

В параллельном матче Байер продолжил свое беспроигрышное шествие. "Фармацевты" принимали Вест Хэм, играя вничью до 83-й минуты. Вырвать победу помогли удачные замены Хаби Алонсо – на 76-й минуте он бросил в бой Хофмана и Бонифейса, а те организовали два гола в конце встречи. 2:0!

"Молотобойцы" ничем не ответили. Леверкузен готовится к вояжу в Лондон с комфортным преимуществом в счете. Беспроигрышная серия Байера достигла 41 матча во всех турнирах.

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