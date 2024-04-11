Лига конференций, 1/4 финала, первые матчи

Олимпиакос – Фенербахче – 3:2

Голы: Фортунис, 8, Йоветич, 32, Шикинью, 57 – Тадич, 67 (п.), Кахведжи, 74

Виктория Пльзень – Фиорентина – 0:0

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Олимпиакос на своем поле удержал непростую победу над Фенербахче. Греки вышли вперед уже в начале встречи: Масурас запрессинговал Сьоюнджю, Фортунис отобрал мяч на линии штрафной и выстрелил впритирку с левой стойкой. В середине тайма Йоветич решил пробить с острого угла и сумел переиграть Ливаковича – мяч прошмыгнул между телом и выставленной рукой хорвата. После перерыва греки забили снова и, казалось, сняли вопрос о победителе.

Но после третьего пропущенного гола турки опомнились и начали создавать момент за моментом. Сначала Осаи-Самуэль целился под правую стойку и только мастерство Цолакиса спасло – кипер сумел зацепить сферу кончиками пальцев. Через 2 минуты он среагировал на опасный удар головой от Шимански. В конце концов, натиск Фенербахче пришлось останавливать нарушениями и арбитр назначил пенальти за подкат Рецоса – Тадич с отметки возродил интригу. На экваторе второй сорокапятиминутки Кахведжи воспользовался отскоком и с острого угла перевернул все с ног на голову – 3:2. Фенербахче был очень близок к камбэку, но Олимпиакос удержался.

В еще одном матче Виктория Пльзень разошлась миром с Фиорентиной. Чехам удалось выстоять под шквальным натиском представителя Серии А, сохранив свои ворота нетронутыми. Хотя если бы Выдра в середине первого тайма был немного точнее (мяч просвистел мимо правой стойки), все могло бы сложиться для хозяев гораздо перспективнее. В конце концов, 0:0 неплохой результат, но если тренерский штаб Виктории не придумает чего-то необычного на ответный матч – о полуфинале можно будет забыть.

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