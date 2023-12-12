Лавриненко откровенно отреагировал на возможное увольнение с Вереса
Украинский тренер Сергей Лавриненко может остаться без работы уже 12 декабря.
– Сергей, скажите, пожалуйста, можно ли доверять информации коллег о том, что сегодня Вы уйдете с поста главного тренера Вереса?
– Я сам увидел в интернете. Официально пока нет информации. Никаких документов я не подписывал.
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– А какие предварительные разговоры о том, что такое может произойти в ближайшее время, имели место?
– Да, еще даже до того, как я подписывал контракт. (Смеется)
– А он у Вас еще на два с половиной года, да?
– Я подписывал на три года, до лета 2026 года.
– Сегодня планируется какая-то встреча с руководством?
– У меня нет. Я сейчас дома с семьей, а не в Ровно, – цитирует Лавриненко Sport.Ua.
Напомним, Лавриненко возглавил Верес перед стартом нынешнего сезона УПЛ. После завершения первой части соревнований клуб из Ровно занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы. У подопечных Лавриненко 12 турнирных баллов после 17 сыгранных матчей.
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