Уже сегодня, 12 декабря, список безработных тренеров может пополниться новой фамилией. Все идет к тому, что Сергей Лавриненко покинет Верес.

Во вторник, 12 декабря, в 15:00 начнется заседание наблюдательного совета ФК Верес. Об этом сообщил ровенский клуб на своем официальном сайте.

На нем, в частности, утвердят приоритеты трансферной политики на зимнюю паузу, а также оценят результаты команды в первой части сезона 2023/24. Также будут рассмотрены кадровые вопросы и утвержден бюджет на первое полугодие 2024 года.

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На этом заседании наблюдательного совета, скорее всего, будет принято решение об увольнении Сергея Лавриненко, который уже однажды писал заявление об отставке, но его не приняли. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

По его информации, новым тренером Вереса станет Олег Шандрук – наставник команды U-19. При этом его утвердят на постоянной основе – без приставки "исполняющий обязанности".

Напомним, Сергей Лавриненко возглавил Верес только летом. В 16-ти матчах чемпионата Украины ровенская команда набрала 12 очков, одержав только две победы. На зимнюю паузу Верес ушел на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ – в зоне прямого вылета.

Если Лавриненко таки уволят, то это будет 9 тренерская отставка в УПЛ в сезоне 2023/24. Ранее работу потеряли Александр Кучер (Днепр-1), Мирча Луческу (Динамо), Патрик ван Леувен (Шахтер), Ненад Лалатович и Валерий Кривенцов (оба – Заря), Александр Ковпак (ЛНЗ), Эдмар (Металлист 1925) и Владимир Шаран ( Минай).

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