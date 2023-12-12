Український тренер Сергій Лавриненко може залишитися без роботи вже сьогодні, 12 грудня.

– Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи можна довіряти інформації колег про те, що сьогодні Ви підете з поста головного тренера Вереса?

– Я сам побачив в інтернеті. Офіційно поки не маю інформації. Ніяких документів я не підписував.

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– А якісь попередні розмови про те, що таке може статися найближчим часом, мали місце?

– Так, ще навіть до того, коли я підписував контракт. (Сміється)

– А він у Вас ще на два з половиною роки, так?

– Я підписував на три роки, до літа 2026 року.

– Сьогодні планується якась зустріч з керівництвом?

– У мене ні. Я зараз дома з сім’єю, а не в Рівному, – цитує Лавриненка Sport.Ua.

Нагадаємо, Лавриненко очолив Верес перед стартом нинішнього сезону УПЛ. Після завершення першої частини змагань клуб з Рівного посідає передостанню сходинку турнірної таблиці. Підопічні Лавриненка мають 12 турнірних балів після 17 зіграних матчів.

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