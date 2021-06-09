"Кто не хотел бы играть за Барселону? Это один из крупнейших клубов в мире. Однако мне никто из Барселоны не звонил. Сейчас абсолютно ничего нет, поэтому мы не думаем об этом", – цитирует Камано Sport.es.

Симеоне продлит контракт с Атлетико и требует трансфера звезды Интера

Кроме того, агент заявил, что Лаутаро пока не планирует подписывать новый контракт с Интером, хотя действующее соглашение рассчитано до лета 2023-го. "Да, они нам это предложили. Сейчас мы сказали, что нам хорошо и так, как есть", – пояснил агент.

Ранее сообщалось, что главный тренер Атлетико Диего Симеоне считает Лаутаро главной трансферной целью клуба. Сумма отступных за аргентинца составляет 111 миллионов евро. Однако Интер готов отпустить игрока, если получит предложение в размере 90 млн.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко