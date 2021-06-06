51-летний специалист, чей контракт с Атлетико рассчитан до следующего лета, в ближайшее время продолжит сотрудничество с "матрасниками" до 2024 года, информирует AS.

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Кроме согласия на пролонгацию соглашения, Симеоне попросил руководство клуба о трансфере Лаутаро Мартинеса из Интера. Мадридцы попытаются подписать звезду "нерадзурри", но это будет сложно. Интер просит за аргентинца 70 млн евро.

Заметим, Диего Симеоне работает в Атлетико с 2011 года. За это время он дважды торжествовал в Примере – в сезонах 2013/14 и 2020/21. Лаутаро Мартинес, в свою очередь, выступает в Интере с 2018-го.

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