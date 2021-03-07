Сегодня, 7 марта, Барселона выбирает нового президента. Выборы, которые первоначально были назначены на 24 января, сорвались из-за эпидемиологической ситуации в Каталонии, и Карлесу Тускетсу, руководителю временной администрации, пришлось объявлять новую дату.

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Фаворитом в выборах называют бывшего главу клуба Жоана Лапорту, который руководил каталонским грандом с 2003-го по 2009-й гг. Конкурировать с ним попытаются Виктор Фонт (главный его соперник на бумаге) и Тони Фрейша (популярность которого в последнее время значительно выросла).

Выборы стартовали в 9:00 и продлятся до 21:00. 110 тысяч "сосиос" смогут голосовать в учреждениях Камп Ноу и Палау Блауграна, в городах Жирона, Лерида, Таррагона и Тортоза, а также в Андорре.

Напомним, Барселона накануне уверенно победили Осасуну (2:0) и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы Ла Лиги.

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