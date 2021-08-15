Как известно, Лапорта неоднократно намекал, что во всех бедах клуба виновато предыдущее руководство, которое ушло в отставку в октябре 2020-го. Бартомеу, похоже, устал терпеть обвинения, направив руководителю Барсы письмо на 10 пунктов.

"Совет директоров Барселоны планировал назначить выборы президента на 21 марта 2021 года что позволило бы нам взять на себя всю ответственность и провести финансовые расчеты за сезон 2020/21. Это позволило бы принять необходимые решения, чтобы избежать нынешней сложной ситуации. Мы были бы единственными, кто ответственен за последствия пандемии. Решения, которые новое правление клуба не принимало в течение последних месяцев, четко демонстрируют их бездействие.

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В апреле 2020-го мы запустили корпоративный проект Барселоны, основанный на четырех стратегических сделках. Если бы правление Лапорты одобрило этот проект, это означало бы вливание капитала в клуб на сумму 220 млн евро. Это позволило бы сократить потери, связанные с коронавирусом, которые за сезон 2020/21 составили 375 млн евро. Если добавить снижение зарплат игроков на 20% (90 млн), правила Ла Лиги были бы соблюдены, а Барселона могла бы регистрировать футболистов и сохранить Лионеля Месси.

Не буду тем, кто отрицает или не признает, что ситуация с финансами из-за пандемии была и остается сложной. Мы пытались сохранить лучшую футбольную команду в истории, поэтому вынуждены были повышать игрокам зарплаты, чтобы иметь возможность конкурировать с клубами АПЛ и другими клубами с практически неисчерпаемыми ресурсами

Также удивляет решение руководства пойти на мировую с Неймаром, по сути, простив ему долг. Это было выигрышное дело для клуба. Почему вы приняли такое решение вопреки интересам Барселоны?" – цитирует Бартомеу AS.

К слову, Лапорта уже отреагировал на обвинения. В понедельник, 16 августа, президент "сине-гранатовых" планирует дать специальную пресс-конференцию.

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