Босс каталонского клуба в очередной раз подчеркнул свою верность идеям Суперлиги.

"Мы должны объединиться против позорной и лживой Суперлиги": Чеферин не хочет оставлять шансов Реалу, Барсе и Ювентусу

"Это живой проект. Три клуба, которые его защищают, как и раньше, выигрывают все суды. УЕФА не может этому помешать. Дело в том, что его можно было представить значительно лучше", – цитирует Лапорту AS.

Напомним, Суперлигу поддержали 12 клубов, однако проект просуществовал всего сутки. Сейчас от него публично не отказались Реал, Барселона и Ювентус.

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