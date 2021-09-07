Лапорта обещает продолжить войну за Суперлигу вместе с Реалом и Ювентусом
Президент Барселоны Жоан Лапорта не боится угроз президента УЕФА Александера Чеферина.
Босс каталонского клуба в очередной раз подчеркнул свою верность идеям Суперлиги.
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"Это живой проект. Три клуба, которые его защищают, как и раньше, выигрывают все суды. УЕФА не может этому помешать. Дело в том, что его можно было представить значительно лучше", – цитирует Лапорту AS.
Напомним, Суперлигу поддержали 12 клубов, однако проект просуществовал всего сутки. Сейчас от него публично не отказались Реал, Барселона и Ювентус.
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