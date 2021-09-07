Лапорта обіцяє продовжити війну за Суперлігу разом з Реалом і Ювентусом
Президент Барселони Жоан Лапорта не лякається погроз президента УЄФА Александера Чеферіна.
Бос каталонського клубу вкотре підкреслив свою вірність ідеям Суперліги.
"Ми повинні об'єднатися проти ганебної та брехливої Суперліги": Чеферін не хоче залишати шансів Реалу, Барсі та Ювентусу
"Це живий проект. Три клуби, які його захищають, як і раніше, виграють всі суди. УЄФА не може цьому перешкодити. Справа в тому, що його можна було представити значно краще", – цитує Лапорту AS.
Нагадаємо, Суперлігу підтримали 12 клубів, однак проект проіснував всього добу. Наразі від нього публічно не відмовились Реал, Барселона та Ювентус.
ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021