Бос каталонського клубу вкотре підкреслив свою вірність ідеям Суперліги.

"Ми повинні об'єднатися проти ганебної та брехливої Суперліги": Чеферін не хоче залишати шансів Реалу, Барсі та Ювентусу

"Це живий проект. Три клуби, які його захищають, як і раніше, виграють всі суди. УЄФА не може цьому перешкодити. Справа в тому, що його можна було представити значно краще", – цитує Лапорту AS.

Нагадаємо, Суперлігу підтримали 12 клубів, однак проект проіснував всього добу. Наразі від нього публічно не відмовились Реал, Барселона та Ювентус.

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