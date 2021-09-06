Президент УЕФА Александер Чеферин в который раз осудил идею Суперлиги, верность которой хранят три клуба.

"В 2020 и 2021 годах ничего не было нормальным и ожидаемым. Мы хотим вернуться к нормальной жизни. Для этого мы должны объединиться против позорной и лживой Суперлиги.

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Надеюсь, это был лишь эпизод. Мы не хотим пережить такое снова. Мы должны оставаться едиными, чтобы все вернулось к норме. Мы должны быть образцом в футболе. Мы должны быть вместе, должны обнять всю футбольную семью", – цитирует Чеферина AS.

Напомним, идею Суперлиги поддержали 12 клубов, однако проект просуществовал всего сутки. Сейчас от него публично не отказались Реал, Барселона и Ювентус.

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