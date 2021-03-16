Месси открыл счет роскошным ударом от перекладины, а Гризманн старался не отставать – француз попал в девятку с еще большего расстояния. Перед свистком на перерыв Рафа Мир заработал очень сомнительный пенальти и сам его реализовал.

Барселона разгромила Уэску благодаря феерии Месси и шедевру Гризманна – каталонцы подобрались к Атлетико

После перерыва Барселона не оставила Уэске никаких надежд на камбэк. Защитник Мингеса отличился дебютным голом за первую команду "блаугранас", а Месси оформил дубль. Также стоит внимания позорный промах Мира с 30 сантиметров – форвард гостей пытался грудью эффектно занести мяч в ворота, но умудрился "пробить" над перекладиной.