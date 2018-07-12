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Лангле стал игроком Барселоны

16:22 202 Читати українською
Лангле стал игроком Барселоны
Клеман Лангле / ФК Барселона

Защитник Севильи Клеман Лангле перешел в Барселону.

Барселона на своем официальном сайте сообщила о подписании защитника Клемана Лангле.

Азар – главная цель Барселоны

Контракт рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что "блаугранас" не могли согласовать переход француза из-за бюрократических причины, но все-таки согласились выплатить Севилье сразу всю сумму клаусулы футболиста, которая составляет 35 миллионов евро.

Новая клаусула защитника составляет 300 миллионов евро.

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Барселона Барселона Испания Трансферы Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании Главное Клеман Лангле Клеман Лангле
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