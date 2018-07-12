Азар – главная цель Барселоны

Барселона стремится усилиться вингером Челси Эденом Азаром.

Испанское издание Sport.es сообщает, что хавбек Челси Эден Азар является приоритетной трансферной целью Барселоны.

Барселона оформит трансфер Лангле 12 июля, – СМИ

Бельгиец также входит в список кандидатов на смену Криштиану Роналду в Реале, поскольку португалец подписал контракт с Ювентусом.

Барселона этим летом не смогла подписать Антуана Гризманна, поскольку тот принял решение остаться в Атлетико, а Паулинью вернулся в Гуанчжоу Эвергранд.