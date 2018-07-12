toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ХОРВАТИЯ - АНГЛИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Азар – главная цель Барселоны

09:45 352 Читати українською
Азар – главная цель Барселоны
Эден Азар / соцсети

Барселона стремится усилиться вингером Челси Эденом Азаром.

Испанское издание Sport.es сообщает, что хавбек Челси Эден Азар является приоритетной трансферной целью Барселоны.

Барселона оформит трансфер Лангле 12 июля, – СМИ

Бельгиец также входит в список кандидатов на смену Криштиану Роналду в Реале, поскольку португалец подписал контракт с Ювентусом.

Барселона этим летом не смогла подписать Антуана Гризманна, поскольку тот принял решение остаться в Атлетико, а Паулинью вернулся в Гуанчжоу Эвергранд.

Теги
Челси Челси Англия Барселона Барселона Трансферы Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Челси Трансферы Чемпионата Англии Эден Азар Эден Азар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
37
мин
Партизани
18:30
Марибор
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук