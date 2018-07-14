Лангле: Пришел в Барселону выигрывать титулы

Новичок Барселоны Клеман Лангле поделился эмоциями от перехода в каталонский клуб.

"Еще с детства я хотел играть за такой клуб. Я пришел в Барселону выигрывать титулы. Барселона – лучший клуб, который играет в лучшем чемпионате.

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Я сделаю все, чтобы продемонстрировать свой уровень и стать частью этой команды вместе с моими новыми одноклубниками. Как и каждый футболист, я хочу играть как можно больше, но осознаю высокий уровень конкуренции. Я амбициозный, но уважаю всех игроков Барселоны, у которых непременно буду учиться.

Конечно, привыкнуть к стилю игры Барселоны довольно трудно, но я буду упорно работать для этого", – цитирует Лангле официальный сайт Барселоны.

К слову, Лангле стал вторым летним новичком Барселоны после бразильца Артура. Француз подписал контракт до лета 2023 года.