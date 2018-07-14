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Лангле: Прийшов у Барселону вигравати титули

15:55 238 Читать на русском
Лангле: Прийшов у Барселону вигравати титули
Клеман Лангле / фото: ФК Барселона

Новачок Барселони Клеман Лангле поділився емоціями від переходу в каталонський клуб.

"Ще з дитинства я хотів грати за такий клуб. Я прийшов у Барселону вигравати титули. Барселона – найкращий клуб, який грає у найкращому чемпіонаті.

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Я зроблю все, щоб продемонструвати свій рівень та стати частиною цієї команди разом з моїми новими одноклубниками. Як і кожен футболіст, я хочу грати якомога більше, проте усвідомлюю високий рівень конкуренції. Я амбіційний, але поважаю всіх гравців Барселони, у яких неодмінно вчитимусь.

Звісно, звикнути до стилю гри Барселони доволі важко, проте я буду наполегливо працювати для цього", – цитує Лангле офіційний сайт Барселони.

До слова, Лангле став другим літнім новачком Барселони після бразильця Артура. Француз підписав контракт до літа 2023 року.

Теги
Іспанія Барселона Барселона Клеман Лангле Клеман Лангле
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