Лангле: Прийшов у Барселону вигравати титули

Новачок Барселони Клеман Лангле поділився емоціями від переходу в каталонський клуб.

"Ще з дитинства я хотів грати за такий клуб. Я прийшов у Барселону вигравати титули. Барселона – найкращий клуб, який грає у найкращому чемпіонаті.

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Я зроблю все, щоб продемонструвати свій рівень та стати частиною цієї команди разом з моїми новими одноклубниками. Як і кожен футболіст, я хочу грати якомога більше, проте усвідомлюю високий рівень конкуренції. Я амбіційний, але поважаю всіх гравців Барселони, у яких неодмінно вчитимусь.

Звісно, звикнути до стилю гри Барселони доволі важко, проте я буду наполегливо працювати для цього", – цитує Лангле офіційний сайт Барселони.

До слова, Лангле став другим літнім новачком Барселони після бразильця Артура. Француз підписав контракт до літа 2023 року.