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Барселона представила Артура

17:58 131 Читати українською
Барселона представила Артура
Артур / Фото ФК Барселона

Каталонская Барселона представила журналистам новичка команды, бразильского полузащитника Артура.

Барселона на Камп Ноу провела презентацию своего новичка полузащитника Артура, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, трансфер Артура стоил каталонцам 31 млн евро. Еще 9 млн Гремио может получить бонусами после удачных выступлений бразильца. Срок действия контракта – 4 года.

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Стоит отметить, что на презентации не присутствовали болельщики "блаугранас" из-за ремонтных работ на стадионе.

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