Аталанта встретилась с Ливерпулем в 3-м туре Лиги чемпионов. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Ливерпуль, стартовала в 22:00. Встречались лидеры группы D. Ливерпуль с максимальным количеством очков (6) возглавлял квартет, Аталанта расположилась на второй строчке – 4 балла.

В минувший уикенд оба соперника провели успешную репетицию в матчах национальных чемпионатов. Чемпион Англии в волевом стиле справился с Вест Хэмом, а бергамаски не без помощи Руслана Малиновского обыграли Кротоне. Правда, этот матч украинец начал со скамейки запасных.

Аталанта – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – как это было

Уже на второй минуте Диогу Жота совершил рейд практически через полполя, вошел в штрафную и беспрепятственно пробил – Спортьелло справился. На 13-й минуте Мане приложился из-за пределов штрафной – кипер переводит мяч через перекладину. Через две минуты первая опасность у ворот гостей: это Муриель под наблюдением двух защитников сумел пробить, но прямо в Алиссона.

Ответ Ливерпуля был результативным. Арнольд выполнил прекрасный заброс на Жоту, новичок мерсисайдцев избежал офсайда, а также противодействия Паломино, который пытался сфолить, и хладнокровно перебросил Спортьелло – 0:1.

Через три минуты Аталанта могла сравнивать благодаря Алиссону, не совсем уверенно среагировавшему на удар Муриеля. Игра успокоилась более чем на 10 минут, а затем свое веское слово вновь сказал Жота. Португалец принял мяч на углу вратарской и, не заметив Хатебура, четко пробил под ближнюю штангу – 0:2. Закрывать игру мог Мане, но его обводящий удар потянул Спортьелло.

Начало второго тайма стало для хозяев кошмаром. В течение семи минут Ливерпуль забил трижды, причем Салах и Жота реализовали футбольные буллиты при полном провале обороны Аталанты – 0:5. Команду Гасперини оживили удары Сапаты (гостей спасла крестовина, а через несколько минут – Алиссон) и выход Руслана Малиновского на поле за 27 минут до конца основного времени.

Украинец действительно добавил креатива Аталанте. Несколько раз выполнял острые передачи, а также приложился по воротам. В то же время и Ливерпуль мог увеличивать преимущество. Чего только стоит еще одно рандеву Салаха с голкипером на 84-й минуте – на этот раз Спортьелло справился.

Эффектная победа закрепила Ливерпуль на первой строчке группы D с максимальными 9-ю очками. Аталанта опускается на третье место, уступая по дополнительным показателям Аяксу (по 4 очка).