– Когда пришел Лалатович, он не знал футболистов Зари и кто на какой позиции играет. То есть, он даже не готовился к работе. Это не профессиональный подход.

При Патрике ван Леувене мы пробегали за матч суммарно 106 километров минимум. С Лалатовичем – 98 с Ворсклой, 99 с Рухом в первых турах. То есть, 8 или 9 километров мы не добегали до своего минимума, который дал нам третье место УПЛ. Если каждый футболист не добегает за игру по 700-800 метров, результата не будет.

Экс-тренер Зари уже проигрывает на новом месте: "Я понимаю ситуацию в местном футболе, но не хочу, чтобы меня наказали"

– Кривенцов ситуацию не исправил?

– Выходит, что не исправил.

– Потом команду возглавил Юрий Коваль…

– Он начал с того, что мы – Заря. Заря, которой всегда было нелегко. Но он отметил, что Заря всегда преодолевала все трудности. И сейчас ничего не должно измениться. Он начал делать акцент на коллектив, команду и то, что мы должны бороться друг за друга. Его методы работы схожи для меня с работой под руководством Патрика, это воспроизведение лучших элементов. К тому же он начал прилично грузить физически. Особенно для тех, кто играл немного, вроде меня, это было очень нужно.

– Это сказалось на результатах…

– Если посмотреть на содержание игры с Кривбассом и Рухом, мы поняли, что не хуже этих команд, хотя между нами большая разница в турнирной таблице. Теперь есть полгода, чтобы доказать всем, что мы также должны быть наверху.

– Какой из матчей этого сезона УПЛ команда может занести себе в актив?

– Второй тайм с Кривбассом. Неплохая игра с Рухом. Победа над Брейдабликом в ЛК также стоит внимания. Самое главное, что мы вообще играем, большое спасибо за это ВСУ! Наша команда мечтает однажды вернуться в родной Луганск и сыграть перед родными болельщиками, мы очень соскучились друг за другом, – резюмировал Чурко в комментарии УПЛ ТВ.

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