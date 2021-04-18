В воскресенье в 31-м туре чемпионата Италии состоялось несколько поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 31-й тур

Болонья – Специя – 4:1

Голы: Орсолини, 11 (пен.), Барроу, 18, Сванберг, 55, 60 – Исмаили, 35

Лацио – Беневенто – 5:3

Голы: Депаоли (аг.), 10, Иммобиле, 21, 90+6, Корреа, 36, Монтипо, 48 (аг.) – Сау, 45, Виола, 63, Глик, 85

Нереализованный пенальти: Иммобиле, 55 (Лацио)

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Еще к середине тайма Болонья сумела дважды отличиться в воротах соседа по турнирной таблице – Специи. Симоне Бастони сыграл рукой в ​​собственной штрафной и Рикардо Орсолини с пенальти наказал соперника за неосторожность. Через семь минут Джерди Схаутен получил роскошный пас со своей половины поля, прошел один к владениям Ивана Проведеля и отпасовал на Мусу Барроу. Легионеру Болоньи оставалось лишь попасть в пустые ворота.

До перерыва гости один гол отыграли – Ардиан Исмаили оказался первым на мяче после навеса с углового. Отдых лучше подействовал на хозяев – Маттиас Сванберг в течение пяти минут оформил дубль. Победа принесла Болонье 37 очков и подняла на одиннадцатое место, Специя с 32-я пунктами осталась четырнадцатой.

Поединок двух братьев Индзаги в матче Лацио и Беневенто носил скорее формальный характер, поскольку Симоне через COVID-19 вынужден был делегировать свои полномочия помощнику Массимилиано Фаррису. Отсутствие алленаторе на тренерском мостике римской команды не повлияло на "орлов", которые уже на 10 минуте вышли вперед. Фабио Депаоли, пытаясь спасти свои ворота, в падении переправил мяч в сетку, записав в пассив автогол. Чиро Иммобиле совсем скоро удвоил преимущество Лацио, воспользовавшись забросом от Милинковича-Савича за шиворот защитникам.

Лоренцо Монтипо в середине тайма увидел перед собой "горчичник" за подножку в собственной штрафной и Карлос Хоакин Корреа четко реализовал одиннадцатиметровый. Однако Беневенто не собирался сдаваться и за минуту до перерыва Марко Сау решился на удар с линии ворот – мяч полетел под перекладину мимо Пепе Рейны, для которого этот выстрел стал неожиданным.

Сразу после перерыва Корреа оформил дубль, забив с острого угла между ног Лоренцо Монтипо, однако гол записали именно на голкипера Беневенто. Впоследствии Иммобиле потерял шанс увеличить счет с пенальти – Монтипо реабилитировался, угадав направление полета мяча. Гости помчались к воротам соперника и заработали одиннадцатиметровый, который четко реализовал Николас Виола. Почти сразу Беневенто забил третий раз, но арбитр гол отменил, усмотрев нарушение правил. Подопечные Филиппо Индзаги не успокоились и за 5 минут до завершения матча сократили счет до минимума – Камиль Глик после подачи с углового вколотил мяч в сетку.

Непростая победа позволила Лацио набрать 57 очков и почти вплотную приблизиться к Наполи, который идет пятым. Беневенто с 30-ю пунктами – шестнадцатый.

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