Хозяева не могли рассчитывать на главную звезду команды. Златан Ибрагимович пропускал встречу из-за дисквалификации за неоднозначную красную карточку в предыдущем туре. Без шведа Стефано Пиоли имеет возможность выставлять значительно более вариативный состав. Благодаря этому Милан начал очень интенсивно, отрыв счет на 13-й минуте. Тео исполнил штрафной, мяч от Калюлю отскочил к Ребичу, а хорват обводным ударом попал под дальнюю штангу.

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Забитый мяч заметно успокоил "россонери", чем была не против воспользоваться Дженоа. "Грифоны" ближе к середине первого тайма выровняли положение и начали регулярно беспокоить Доннарумму. Самыми активными были Зайц, Дестро и Скамакка. Они и создали гол – последний заработал угловой, Зайц подал, а Дестро расстрелял ворота Милана. Кстати, для Маттео это третий мяч против своего бывшего клуба в нынешнем сезоне. К концу первой половины хозяева ещё создали несколько моментов, но голов больше не было.

Вторая половина могла начаться по такому же сценарию. На второй минуте тайма Ребич имел роскошный шанс оформить дубль. Калюлю зрячим пасом нашел хорвата на линии вратарской, но тот из выгодной позиции запустил мяч на пустые трибуны Сан-Сиро. Милан продолжал давить, но Меттиа Перин и защитники Дженоа действовали блестяще.

Наставник "россонери" понял, что нужно менять ситуацию. Реакцией стала тройная замена на 62-й минуте. Очень быстро это дало результат. Подача с углового была направлена ​​в зону Манджукича, который как раз вышел на поле, но мяч попал в Скамакку, от которого залетел в ворота. Говорят, что в следующем сезоне форвард будет играть именно за Милан. Что же, забивать за эту команду он уже начал...

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Завершение матча было за генуэзцами, которые имели не один шанс спастись от поражения. Чего стоит только момент с сейвом Доннаруммы и последующим спасением от защитников, которые дважды подряд выносили матч с линии ворот.

Благодаря этой победе Милан по крайней мере на некоторое время защитил свое второе место в турнирной таблице Серии А, сократив отставание от Интера до 8 очков. Дженоа осталась на 14-й позиции, имея в своем активе 32 зачетных пункта.