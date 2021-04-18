У неділю у 31-му турі чемпіонату Італії відбулось кілька поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 31-й тур

Болонья – Спеція – 4:1

Голи: Орсоліні, 11 (пен.), Барроу, 18, Сванберг, 55, 60 – Ісмаїлі, 35

Лаціо – Беневенто – 5:3

Голи: Депаолі (аг.), 10, Іммобіле, 21, 90+6, Корреа, 36, Монтіпо, 48 (аг.) – Сау, 45, Віола, 63, Глік, 85

Нереалізований пенальті: Іммобіле, 55 (Лаціо)

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Ще до середини тайму Болонья зуміла двічі відзначитись у воротах сусіда по турнірній таблиці – Спеції. Сімоне Бастоні зіграв рукою у власному штрафному і Рікардо Орсоліні з пенальті покарав суперник за необережність. А за сім хвилин Джерді Схаутен отримав розкішний пас зі своєї половини поля, пройшов наодинці до володінь Івана Проведеля і відпасував на Муса Барроу. Легіонеру Болоньї залишалось лише влучити у порожні ворота.

До перерви гості один гол відквитали – Ардіан Ісмаїлі опинився першим на м'ячі після навісу з кутового. Відпочинок краще подіяв на господарів – Маттіас Сванберг протягом п'яти хвилин оформив дубль. Перемога принесла Болоньї 37 очок і підняла на одинадцяту сходинку турнірної таблиці, Спеція з 32-ма пунктами залишилась чотирнадцятою.

Поєдинок двох братів Індзагі у матчі Лаціо та Беневенто носив скоріше формальний характер, оскільки Сімоне через COVID-19 змушений був делегувати свої повноваження помічнику Массіміліано Фаррісу. Відсутність алленаторе на тренерському містку римської команди не вплинула на "орлів", які вже на 10 хвилині вийшли вперед. Фабіо Депаолі, намагаючись врятувати свої ворота, у падінні переправив м'яч у сітку, записавши до пасиву автогол. Чіро Іммобіле зовсім скоро подвоїв перевагу Лаціо, скориставшись закиданням від Мілінковіча-Савіча за комір захисникам.

Лоренцо Монтіпо в середині тайму побачив перед собою "гірчичник" за підніжку у власному штрафному і Карлос Хоакін Корреа чітко реалізував одинадцятиметровий. Проте Беневенто не збирався здаватись і за хвилину до перерви Марко Сау зважився на удар з лінії воріт – м'яч полетів під поперечину повз Пепе Рейну, для якого цей постріл став неочікуваним.

Одразу по перерві Корреа оформив дубль, забивши з гострого кута поміж ніг Лоренцо Монтіпо, однак гол записали саме на голкіпера Беневенто. Згодом Іммобіле втратив шанс збільшити рахунок з пенальті – Монтіпо реабілітувався, вгадавши напрямок польоту м'яча. Піднесені духом, гості помчали до воріт суперника і заробили одинадцятиметровий, який чітко реалізував Ніколас Віола. Майже одразу Беневенто забив втретє, але арбітр гол скасував, угледівши порушення правил. Та підопічні Філіппо Індзагі не заспокоїлись і за 5 хвилин до завершення матчу скоротили рахунок до мінімуму – Каміль Глік після подачі з кутового вгатив сферу у сітку. На 6 доданій хвилині Іммобіле поставив масну крапку, реабілітувавшись за незебитий пенальті.

Непроста перемога дозволила Лаціо набрати 57 очок і майже впритул наблизитись до Наполі, який йде п'ятим. Беневенто з 30-ма пунктами – шістнадцятий.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ