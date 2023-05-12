Ювентус предложил Сергею Милинковичу-Савичу четырехлетний контракт с годовой зарплатой в 5 миллионов евро. Об этом информирует Il Messaggero.

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Однако туринский клуб столкнулся с серьёзной проблемой, а именно с нежеланием Лацио продавать своего лидера. Контракт сербского полузащитника с "орлами" заканчивается летом 2024 года, но римский клуб хочет, чтобы Сергей продолжил защищать цвета "бьянкочелести".

Таким образом, Ювентус может подписать Милинковича-Савича бесплатно, но для этого туринскому клубу придётся подождать около года.

В этом сезоне Сергей Милинкович-Савич сыграл за Лацио 40 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей.

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