Лацио подписал хорвата из Лиги 1
20:58 - Читати українською
Полузащитник Тома Башич сменил французский Бордо на римский Лацио.
"Орлы" приобрели 24-летнего хорвата, сообщает официальный сайт клуба.
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Башич подписал с римлянами контракт на 5 лет. Ориентировочная сумма компенсации для Бордо составила 7 млн евро. Три года назад жирондинцы приобрели балканца у Хайдука всего за 3,5 млн.
В нынешнем сезоне Тома Башич провел 3 матча в Лиге 1, в которых оформил 1 ассист.
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