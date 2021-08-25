"Орлы" приобрели 24-летнего хорвата, сообщает официальный сайт клуба.

Торрейра оформил возвращение в Серию А

Башич подписал с римлянами контракт на 5 лет. Ориентировочная сумма компенсации для Бордо составила 7 млн евро. Три года назад жирондинцы приобрели балканца у Хайдука всего за 3,5 млн.

В нынешнем сезоне Тома Башич провел 3 матча в Лиге 1, в которых оформил 1 ассист.

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