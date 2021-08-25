"Орли" придбали 24-річного хорвата, повідомляє офіційний сайт клубу.

Торрейра оформив повернення до Серії А

Башіч підписав із римлянами контракт на 5 років. Орієнтовна сума компенсації для Бордо склала 7 млн євро. Три роки тому жирондинці придбали балканця в Хайдука всього за 3,5 млн.

У нинішньому сезоні Тома Башіч провів 3 матчі в Лізі 1, в яких оформив 1 асист.

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