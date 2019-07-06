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Лацио определился с ценой за Милинковича-Савича

06:30 78 Читати українською
Лацио определился с ценой за Милинковича-Савича
Сергей Милинкович-Савич / сайт Gianluca Di Marzio

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед.

Спортивный директор римлян Игли Таре проводит в Лондоне переговоры о трансфере Милинковича-Савича, передает Sport Mediaset.

ПСЖ готов отдать Лацио своего игрока ради Милинкович-Савича

По информации издания, итальянский клуб рассчитывает выручить от продажи серба 100 млн евро, но будет готов заключить соглашение с Манчестер Юнайтед на сумму до 80 млн. Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес ПСЖ.

В прошлом сезоне Серии А Милинкович-Савич провел 31 матч, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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