Руководство итальянского клуба считает Союз европейских футбольных ассоциаций виновным в потере клубом очков в крайнем матче самого престижного еврокубка против Зенита (1:1).

Римский Лацио намерен обратиться с жалобой в УЕФА. Более того, дело может дойти до судебного разбирательства.

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Президент "бело-голубых" Клаудио Лолито считает, что именно УЕФА виноват в том, что подопечным Симоне Индзаги не удалось в последнем матче Лиги чемпионов добыть три очка в матче против Зенита, сообщает издание Corriere dello Sport.

Сразу трое футболистов римлян – Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша – не смогли принять участие в вышеупомянутом поединке и, тем самым, помочь своей команде одержать приемлемый результат. У футболистов было подозрение на коронавирус, однако тесты оказались отрицательными. УЕФА вмешалась в ситуацию и не позволила игрокам улететь в Россию на поединок третьего тура, который итальянцы, в результате свели к ничьей (1:1).

Напомним, Лацио на экваторе турнира занимает в турнирной таблице группы F второе место, набрав 5 очков, на балл больше имеет Боруссия Д. Брюгге с четырьмя пунктами идет третьим, а замыкает квартет представитель России.

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