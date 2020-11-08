В рамках 7-го тура итальянской Серии А римский Лацио и туринский Ювентус не выявили сильнейшего. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

Обе команды живо начали матч на Стадио Олимпико, обменявшись опасными атаками уже в стартовые минуты. А уже на 8-й впервые ветерана Рейну на бдительность проверил не менее опытный Роналду – с ударом португальца испанский кипер справился. Римляне ответили ударом Мурики со средней дистанции, который на себя принял Бонуччи.

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Но на 15-й минуте Куадрадо ворвался в штрафную с правого края и прострелил во вратарскую, откуда Криштиану Роналду в стиле Ибрагимовича переправил мяч в сетку – 0:1!

Сначала Юве продолжил контролировать ход поединка, однако "орлы" быстро пришли в себя и активно полезли вперед. Корреа пробил очень неточно из-за пределов штрафной, Демираль прервал опасный прострел Раду, а затем Мурики мог забивать с нескольких метров, но не смог дотянуться до мяча после скидки Милинковича-Савича.

Ближе к 30-й минуте команды успокоились, взяв паузу в атакующих потугах. Не смирился с этим только Корреа, устроивший сольный проход с последующим ударом – Щенсны не дремал. На 37-й напомнил о себе и Роналду, пробив со средней дистанции, но мяч просвистел рядом со штангой. А перед перерывом звездный форвард обязан был удвоить преимущество "Старой синьоры": Кулусевски классным пасом вывел португальца на оперативный простор, тот улучшил позицию и мощно пробил, однако попал в штангу!

На старте второй половины Лацио и Ювентус обменялись полумоментами. Сначала Кулусевски оказался на выгодной позиции и не сумел акцентировано пробить. Несколько же минутами позже Марушич целился в дальнюю девятку туринцев, но немного не попал в ворота. После этого "бьянконери" сознательно отдали инициативу римлянам, пытаясь поймать хозяев в контратаках.

Эта тактика несколько раз могла принести подопечным Пирло плоды. В частности, Рейна дважды ликвидировал угрозы в исполнении Роналду и Рабьо, а потенциально опасный момент для Данило был нивелирован защитником. Лацио ответил очередным проходом Корреа, который Хоакин завершил выстрелом – мяч задел Бонуччи и ушел на угловой.

А две реальные возможности сравнять счет создал Милинкович-Савич. На 74-й минуте серб прямым ударом с перспективного штрафного не смог перебросить стенку. В свою очередь на 81-й хавбек выполнил классный кросс, но Марушич с нескольких метров умудрился пробить прямо в Щенсны. Зато финальный штурм "орлам" не удался – в четыре добавленные арбитром минуты Юве спокойно контролировал мяч в центре поля, не дав ребятам Индзаги-младшего, казалось, хотя бы надежды на положительный результат.

Но когда хронометраж матча был на исходе, инициативу на себя в очередной раз взял Корреа, протащил мяч к штрафной туринцев и, собрав на себе оппонентов сбросил на Кайседо, а Фелипе роскошно развернулся и пробил в дальний нижний угол – это 1:1!

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