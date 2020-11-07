Чемпионат Германии 2020/21, 7-й тур

Кальяри – Сампдория – 2:0

Голы: Жоао Педро, 48 (пен), Нандес, 69

Удаление: Ауджелло 40

Беневенто – Специя – начало в 19:00

Парма – Фиорентина – начало в 21:45

Субботнюю программу тура открывал поединок между Кальяри и Сампдорией. Генуэзцы не знали поражений в четырёх матчах подряд, выиграв три из них, но на Сардинии дела у них не пошли – в первом тайме голов не было, а на 40-й минуте Ауджелло ещё и оставил гостей в меньшинстве.

Островитяне после перерыва быстро реализовали преимущество: на 48-й минуте Жоао Педро открыл счёт с пенальти, на 69-й Нандес переиграл защитника и реализовал выход один на один с голкипером, а на 78-й Соттил замкнул прострел с правого фланга точным ударом в ближний угол – последний гол отменили из-за офсайда, но первые два засчитали. Сампдория ничем ответить не смогла. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Кальяри со счётом 2:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ