У рамках 7-го туру італійської Серії А римський Лаціо та туринський Ювентус не виявили сильнішого. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Обидві команди жваво розпочали матч на Стадіо Олімпіко, обмінявшись небезпечними атаками вже в стартові хвилини. А вже на 8-й вперше ветерана Рейну на пильність перевірив не менш досвідчений Роналду – з ударом португальця іспанський кіпер впорався. Римляни відповіли пострілом Мурікі з середньої дистанції, який на себе прийняв Бонуччі.

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Та на 15-й хвилині Куадрадо ввірвався до штрафного з правого краю і прострілив у воротарський майданчик, звідки Кріштіану Роналду в стилі Ібрагімовіча переправив м'яч у сітку – 0:1!

Спершу Юве продовжив контролювати хід поєдинку, проте "орли" швидко оговталися та активніше полізли вперед. Корреа пробив дуже неточно з-за меж штрафного, Деміраль перервав небезпечний простріл Раду, а згодом Мурікі міг забивати з кількох метрів, але не зміг дотягнутися до м'яча після скидки Мілінковіча-Савіча.

Ближче до 30-ї хвилини команди заспокоїлися, взявши паузу в атакувальних потугах. Не змирився з цим лише Корреа, який влаштував сольний прохід і увінчав його ударом – Щенсни не дрімав. На 37-й нагадав про себе і Роналду, пробивши з середньої дистанції, але м'яч просвистів поруч зі стійкою. А перед перервою зірковий форвард зобов'язаний був подвоїти перевагу "Старої синьйори": Кулусевскі класним пасом вивів португальця на оперативний простір, той покращив позицію і потужно пробив, проте влучив у стійку!

На старті другої половини Лаціо та Юве обмінялися напівнагодами. Спочатку Кулусевскі опинився на вигідній позиції і не зумів акцентовано пробити. За кілька ж хвилин Марушіч цілив у дальню дев'ятку туринців, але трохи не влучив у ворота. За цим "б'янконері" свідомо віддали ініціативу римлянам, намагаючись упіймати господарів у контратаках.

Ця тактика кілька разів могла принести підопічним Пірло плоди. Зокрема, Рейна двічі ліквідував загрози від Роналду та Рабйо, а потенційно небезпечний момент для Даніло знівелював оборонець. Лаціо відповів черговим проходом Корреа, який Хоакін завершив пострілом – м'яч зачепив Бонуччі й пішов на кутовий.

А дві найреальніші можливості зрівняти рахунок створив Мілінковіч-Савіч. На 74-й хвилині серб прямим ударом з перспективного штрафного не зміг перекинути стінку. Натомість на 81-й хавбек виконав класний крос, але Марушіч із кількох метрів примудрився пробити прямісінько в Щенсни. Зате фінальний штурм "орлам" не вдався – у чотири додані арбітром хвилини Юве спокійно контролював м'яч у центрі поля, не давши хлопцям Індзагі-молодшого, здавалося, бодай надії на позитивний результат.

Але коли хронометраж матчу майже завершився ініціативу на себе вкотре взяв Корреа, протягнув м'яч до штрафного туринців і, зібравши на собі опонентів відкинув на Кайседо, а Феліпе розкішно розвернувся і пробив у дальній нижній кут – це 1:1!

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