Лацио в рамках 23-го тура Серии А принимает Аталанту. Стартовые составы и онлайн-трансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 23-го тура Серии А Лацио – Аталанта начнётся в 21:45 по киевскому времени. Победа над римлянами очень важна для бергамасков, ведь они держатся в зоне ЛЧ, опережая Ювентус всего на одно очко (при игре в запасе). Римляне, в свою очередь, имеют шанс вернуться в зону еврокубков, а в перспективе – и в борьбу за топ-4. Разрыв между "орлами" и "Богиней" в настоящее время составляет семь зачетных баллов.

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Руслан Малиновский прогнозированно не попал в заявку из-за отсутствия зеленого COVID-сертификата. Из-за вспышки болезни в запасе Аталанты оказался ряд малоизвестных игроков из Примаверы.

Стартовые составы

Лацио:

Аталанта:

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