Лаціо в рамках 23-го туру Серії А приймає Аталанту. Стартові склади та онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 23-го туру Серії А Лаціо – Аталанта розпочнеться о 21:45 за київським часом. Перемога над римлянами надзвичайно важлива для бергамасків, адже вони тримаються в зоні ЛЧ, випереджаючи Ювентус всього на одне очко (при грі в запасі). Римляни, своєю чергою, мають шанс повернутись у зону єврокубків, а в перспективі – і в боротьбу за топ-4. Розрив між "орлами" й "Богинею" наразі становить сім залікових балів.

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Руслан Маліновський прогнозовано не потрапив у заявку через відсутність зеленого COVID-сертифікату. Через спалах хвороби у запасі Аталанти опинилося низка маловідомих гравців із Прімавери.

Стартові склади

Лаціо:

Аталанта:

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