Наполи вырвал победу над Лацио в матче 5-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка Лацио – Наполи на Футбол 24.

Не успел начаться матч, а Лацио уже повел в счете – Дзакканьи получил мяч на линии штрафной и пробил точно в нижний угол. Неаполитанцы отыгрались перед перерывом. Зелиньски навесил с углового, а Ким Мин Че головой запер подачу.

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В начале второго тайма Кварацхелия чуть не создал шедевральный ассист, когда он поиздевался над защитниками и нашел голову Зелиньски – спас кипер. Грузин позже стал автором победного гола, в касание пробив после паса Замбо-Ангисса на линию штрафного.