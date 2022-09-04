Лацио – Наполи – 1:2 – видео голов и обзор матча
12:56 - Читати українською
Наполи вырвал победу над Лацио в матче 5-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка Лацио – Наполи на Футбол 24.
Ким Мин Че 38’
38’ Ким Мин Че
Не успел начаться матч, а Лацио уже повел в счете – Дзакканьи получил мяч на линии штрафной и пробил точно в нижний угол. Неаполитанцы отыгрались перед перерывом. Зелиньски навесил с углового, а Ким Мин Че головой запер подачу.
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В начале второго тайма Кварацхелия чуть не создал шедевральный ассист, когда он поиздевался над защитниками и нашел голову Зелиньски – спас кипер. Грузин позже стал автором победного гола, в касание пробив после паса Замбо-Ангисса на линию штрафного.
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