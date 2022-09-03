Лацио и Наполи закрывали субботнюю программу 5-го тура чемпионата Италии. Счет и обзор матча на Стадио Олимпико – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Лацио – Наполи, стартовал в 21:45 по киевскому времени. После 4 туров обе команды набрали по 8 очков, разместившись сразу за топ-6.

Маурицио Сарри противостоял своей бывшей команде, а уже на 4 минуте хозяева повели в счете. Дзакканьи классным ударом с полукруга перед штрафным пробил точно в нижний угол. Мерет не дотянулся. Идеальное начало для "орлов".

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Такой старт явно не входил в планы Спаллетти. Неаполитанцы ничего не могли предложить Лацио, кроме нескольких забегов Хвичи Кварацхелии. Активности грузина было явно мало – за первые полчаса гости ни разу не пробили в створ ворот Проведеля. Хотя и Лацио отошел назад, не форсируя событий.

И едва не поплатился на 36-й минуте. Снова напомнил о себе Хвича Кварацхелия, завершивший сольный проход эффектным финтом Зидана и ударом в штангу! Мог быть действительно шедевральный гол. Повезло римлянам.

Но взятие ворот отложилось на неполную минуту. Ким Мин Че головой замкнул подачу углового. Мяч пересек линию ворот буквально на малость – гол зафиксировали только с помощью Goal-line технологии.

В конце первого тайма случился жуткий эпизод. Лосано и Марушич столкнулись головами. Мексиканец, когда-то уже получивший страшную травму головы в матче за сборную, не смог продолжить игру. Его вывезли на специальном авто, а в игру вступил Политано. 1:1 и травма Лосано – результат первого тайма в Риме.

Уже на старте второй половины игры Политано вывел Кварацхелию один на один с кипером, но грузин затянул с ударом и Проведель спас Лацио, сократив угол обстрела. Какое-то безумие творилось в штрафной римлян – сначала стойка сыграла за команду Сарри, а через две минуты Хвича не попал в практически пустые ворота после прострела Осимхена! Полное преимущество неаполитанцев на старте второго тайма. "Орлы" не пропустили только чудом.

Подопечные Сарри урок не усвоили – на 61-й минуте неаполитанцы забили. Точный удар в свой актив записал Кварацхелия, расстрелявший ворота из пределов штрафной. Проведель был закрыт своими защитниками и не видел момента удара. Наполи повел в счете, а Кварацхелия забил уже 4-й гол в Серии А..

Отыграться Лацио так и не смог, хотя имел несколько полумоментов. 1:2 – Наполи благодаря голам пришедших летом новичков оформил камбек в Риме. "Партенопейцы" набрали 11 очков и стали лидером Серии А благодаря лучшей разнице голов. Лацио опустился на 7-е место (8 баллов).

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