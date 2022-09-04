Лаціо – Наполі – 1:2 – відео голів та огляд матчу
12:56 - Читать на русском
Наполі вирвав перемогу над Лаціо в матчі 5-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Лаціо – Наполі на Футбол 24.
Кім Мін Че 38’
38’ Кім Мін Че
Не встиг початись матч, а Лаціо вже повів у рахунку – Дзакканьї отримав м'яч на лінії штрафного та пробив точно у нижній кут. Неаполітанці відігрались перед перервою. Зєліньскі навісив з кутового, а Кім Мін Че головою замкнув подачу.
Наполі обіграв Лаціо завдяки голам новачків і відібрав у Мілана перше місце – Кварацхелія знову забив
На початку другого тайму Кварацхелія ледь не створив шедевральний асист, коли він познущався з захисників та знайшов голову Зєліньскі – врятував кіпер. Грузин пізніше став автором переможного гола, в дотик пробивши після пасу Замбо-Ангісса на лінію штрафного.
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