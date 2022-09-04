Наполі вирвав перемогу над Лаціо в матчі 5-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Лаціо – Наполі на Футбол 24.

Не встиг початись матч, а Лаціо вже повів у рахунку – Дзакканьї отримав м'яч на лінії штрафного та пробив точно у нижній кут. Неаполітанці відігрались перед перервою. Зєліньскі навісив з кутового, а Кім Мін Че головою замкнув подачу.

Наполі обіграв Лаціо завдяки голам новачків і відібрав у Мілана перше місце – Кварацхелія знову забив

На початку другого тайму Кварацхелія ледь не створив шедевральний асист, коли він познущався з захисників та знайшов голову Зєліньскі – врятував кіпер. Грузин пізніше став автором переможного гола, в дотик пробивши після пасу Замбо-Ангісса на лінію штрафного.