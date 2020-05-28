Ла Лига решила приостанавливать все матчи после 20-й минуты

Украина — 08:24 118
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Дыминский перед продажей Карпат Смалийчуку отказал другому инвестору в последний момент, – СМИ
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"Про звільнення Чижевського дізнався з Instagram, Санжара мені також шкода": прощальне інтерв'ю екс-легіонера КарпатИнтервью — 27 май 344
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Динамо – Олимпик: Цитаишвили настораживает Шахтер, ужас 2-х миллионеров, дилемма Михайличенко и теневой геройУкраина — 27 май 1001
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Епоха, коли ЛЧ була турніром чемпіонів, Гетеборг та Русенборг знімали скальпи з грандів, а пост-СРСР тероризував БарсуОвертайм — 27 май 236
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Шахтер – Оболонь-Бровар: Патрик и Ко феерят – находка Каштру, яркие украинцы, новый разгром перед ДинамоУкраина — 27 май 1285