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Ла Лига решила приостанавливать все матчи после 20-й минуты

07:30 146 Читати українською
Ла Лига решила приостанавливать все матчи после 20-й минуты
Фото Euronews

Чемпионат Испании будет работать с нововведениями после возобновления сезона.

В Примере во время каждого матча будуть почитать память жертв коронавируса, сообщает Marca.

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Для этого руководство Ла Лиги приняло решение на короткое время приостанавливать поединок после 20-й минуты.

Из-за пандемии в Испании погибли уже более 25 тысяч человек. Напомним, руководство Примеры уже с 8 июня надеется возобновить поединки. После 27-ми сыгранных туров Ла Лиги Барселона лидирует, опережая Реал на 2 очка.

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