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Ла Лига может встретиться с саботажем – игроки и тренеры не согласны с датой возобновления турнира

18:46 39 Читати українською
Ла Лига может встретиться с саботажем – игроки и тренеры не согласны с датой возобновления турнира
Зинедин Зидан и Кике Сетьен / Фото Marca

Журналист телеканала Movistar+ Игнасио Мигелес заявил, что не все команды команды Примеры довольны возвращением турнира 8 июня.

"Подавляющее большинство игроков и тренеров Ла Лиги не хотят возвращаться 8 июня. Они просят больше времени для подготовки, чтобы избежать травм.

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Они хотят хорошо подготовиться. Реальной датой возвращения турнира кажется 12 число, как изначально планировал глава Ла Лиги Тебас", – написал Мигелес в Twitter.

Напомним, руководство Примеры вместе с испанским правительством решили восстановить первенство по 8 июня. После 27-ми туров чемпионата Испании лидером гонки является Барселона, которая опережает Реал на 2 очка.

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