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Ла Лига решила доиграть сезон

18:22 52 Читати українською
Ла Лига решила доиграть сезон
Лионель Месси и Серхио Рамос / Фото Marca

Из Испании поступили хорошие новости для всех поклонников Примеры.

Руководство Ла Лиги и Федерация футбола Испании 18 апреля провели встречу, на которой решалась дальнейшая судьба чемпионата Испании, сообщает Marca.

Президент Вильярреала предложил проводить матчи каждые 48 часов – Boxing Day по-испански

По информации издания, все стороны поддержали идею доиграть нынешний сезон Ла Лиги. О предварительных датах и формате проведения матчей пока не сообщается.

Напомним, из-коронавируса Примера была приостановлена послем 27-го тура. Лидером гонки является Барса, которая оторвалась от Реала на два очка.

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Теги
коронавирус Федерация футбола Испании Ла Лига Испания
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