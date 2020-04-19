Ла Лига решила доиграть сезон

Из Испании поступили хорошие новости для всех поклонников Примеры.

Руководство Ла Лиги и Федерация футбола Испании 18 апреля провели встречу, на которой решалась дальнейшая судьба чемпионата Испании, сообщает Marca.

Президент Вильярреала предложил проводить матчи каждые 48 часов – Boxing Day по-испански

По информации издания, все стороны поддержали идею доиграть нынешний сезон Ла Лиги. О предварительных датах и формате проведения матчей пока не сообщается.

Напомним, из-коронавируса Примера была приостановлена послем 27-го тура. Лидером гонки является Барса, которая оторвалась от Реала на два очка.

Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"