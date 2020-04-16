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Президент Вильярреала предложил проводить матчи каждые 48 часов – Boxing Day по-испански

22:47 7 Читати українською
Президент Вильярреала предложил проводить матчи каждые 48 часов – Boxing Day по-испански
Фернандо Роиг / Фото ФК Вильярреал

Фернандо Роиг призвал руководителей Ла Лиги не прятаться от коронавируса, а действовать.

Президент Вильярреала Фернандо Роиг заявил, что Примера должна рассмотреть вариант с уплотненным графиком матчей до 48 часов между поединками, но при любых условиях доиграть чемпионат, сообщает Marca.

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"Мы должны адаптироваться и начать двигаться. Мы можем умереть от коронавируса, но мы не можем остановиться, мы должны реагировать немедленно.

У нас есть гостиница, в которой игроки могут быть полностью изолированы. Если они хотят посетить семьи, мы сможем отпустить их, проведя тесты. У всех профессиональных клубов Ла Лиги достаточно ресурсов", – рассказал Роиг.

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Теги
Испания Вильярреал Вильярреал Ла Лига коронавирус
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