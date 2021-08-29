Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне (CAS) принял решение в споре между испанской Ла Лигой и ФИФА по срокам перерыва на матчи сборных в Южной Америке.

CAS встал на сторону КОНМЕБОЛ и ФИФА в споре вокруг увеличения международной паузы, сообщает Marca.

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Ранее ФИФА разрешила КОНМЕБОЛ увеличить перерыв на матчи сборных с 9-ти до 11-ти дней. Такой шаг связан с необходимостью провести сорванные коронавирусом поединки квалификации к ЧМ-2022. Ла Лига опротестовала такое решение, а испанские клубы собирались запретить латиноамериканцам ехать в лагеря национальных команд.

Испанские функционеры уверены, что более длительная пауза в Южной Америке нарушит целостность чемпионата Испании. Однако, CAS отверг аргументы Ла Лиги. Теперь в КОНМЕБОЛ ожидают, что местные клубы не окажут преград вызванным в сборные футболистам.

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