Спортивний арбітражний суд у швейцарській Лозанні (CAS) ухвалив рішення у суперечці між іспанською Ла Лігою і ФІФА щодо термінів перерви на матчі збірних у Південній Америці.

CAS став на бік КОНМЕБОЛ і ФІФА в суперечці навколо збільшення міжнародної паузи, повідомляє Marca.

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Раніше ФІФА дозволила КОНМЕБОЛ збільшити перерву на матчі збірних із 9-ти до 11-ти днів. Такий крок пов'язаний із необхідністю провести зірвані коронавірусом поєдинки кваліфікації до ЧС-2022. Ла Ліга опротестувала таке рішення, а іспанські клуби збиралися заборонити латиноамериканцям їхати в табори національних команд.

Іспанські функціонери впевнені, що довша пауза в Південній Америці порушить цілісність чемпіонату Іспанії. Однак, CAS відкинув аргументи Ла Ліги. Тепер у КОНМЕБОЛ очікують, що місцеві клуби не чинитимуть перепон викликаним у збірні футболістам.

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