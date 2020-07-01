Украинские болельщики получили неутешительный прогноз относительно даты возвращения на стадионы

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда фанаты смогут вернуться на трибуны стадионов.

"Чем тщательнее мы будем придерживаться рекомендаций Минздрава, сразу болезнь пойдет на спад, будут лучше цифры – тогда мы можем говорить о возвращении к полноценной жизни, в том числе болельщиков на трибуны стадионов. С нынешней тенденцией нет даже мысли о возвращении фанов на трибуны.

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Каких-либо замечаний к протоколу нет. Все довольны: и футболисты, и команды. У меня есть постоянная связь с ними, с УАФ, с некоторыми командами. Медицинская часть была продумана досконально", – сказал Степанов в эфире Футбол NEWS.

К слову, по состоянию на 1 июля, в Украине с начала пандемии лабораторно зафиксировано 44 998 случаев заражения, 19548 человек выздоровели, 1173 умерли.

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