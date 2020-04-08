Ла Лига может доиграть сезон в экзотическом месте

Лионель Месси и Луис Суарес / Фото из открытых источников

Чемпионат Испании уже имеет план Б, если пандемия не утихнет.

Глава ассоциации гостиниц на Канарских островав Хорхе Маричал обратился к руководителям испанского футбола с предложением принять матчи Примеры и Сегунды, сообщает Marca.

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Маричал уверяет, что на островах есть вся необходимая инфраструктура, чтобы поселить все команды в условиях карантина и завершить сезон. Матчи будут проходить без зрителей.

Напомним, Канарские острова принадлежат Испании, они находятся в 100 км от северо-западного побережья Африки. Испания сейчас находится на втором месте в мире по количеству случаев инфицирования коронавируса (более 155 тысяч).

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