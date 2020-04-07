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Ла Лига рассматривает три даты возобновления сезона

17:52 85 Читати українською
Ла Лига рассматривает три даты возобновления сезона
Хавьер Тебас / фото из открытых источников

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас озвучил возможные финансовые потери клубов из-за пандемии коронавируса.

"Из всех разных сценариев возобновления сезона, которые мы рассматриваем вместе с УЕФА, наиболее вероятными являются 28 мая, 6 июня или 28 июня.

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Но пока мы не можем назвать точную дату. Ее нам сообщат власти Испании. Однако у нас еще есть время заранее возобновить тренировки.

Если оценить ситуацию с экономической точки зрения, то невозобновление сезона приведет к тому, что доходы испанских клубов упадут на 1 млрд евро. Если мы начнем играть, но без зрителей, это будет 300 млн евро. Если же мы вернемся к игре со зрителями, ущерб, нанесенный этой ситуацией, составит 150 млн евро", – цитирует Тебаса BBC.

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Теги
коронавирус Испания Хавьер Тебас Ла Лига
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