Жирона вернулась к тренировочному процессу после перерыва, вызванного матчами сборных. Во время подготовки к поединку 14-го тура Ла Лиги против Атлетика к работе с основной командой был привлечен еще один украинец – Дмитрий Мельниченко, сообщает Zorya Londonsk.

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19-летний воспитанник Динамо успел потренироваться с лидерами "бело-красных" – Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком и сделать совместное фото.

Напомним, Мельниченко выступал за Динамо U-17 и U-19, а также молодежную команду Руха. В Жирону он перешел 1 сентября 2023 года из Нива Бузова в статусе свободного агента. За вторую команду каталонцев в текущем сезоне провел 5 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

К слову, дуэль между Жироной и Атлетиком пройдет в понедельник, 27 ноября. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

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