"Когда Россия напала на Украину, я с Мариуполем находился в Турции. В течение месяца искал, где можно будет тренироваться в дальнейшем, а моя девушка (она очень хорошо знает немецкий) написала в некоторые клубы Германии. Уже через несколько часов представители Динамо Дрезден позвонили по телефону и пригласили к себе. Где-то месяц общались с клубом и нашли общий язык.

Украинец победно дебютировал в чемпионате Германии

Квартира, которую я арендовал в Мариуполе, сгорела и с ней все мои вещи. Там у нас сгорело полдома вообще. Конечно, об этом даже не думал, когда видел, какой ужас происходит в Мариуполе. Безгранично жалко людей, сочувствую всем семьям, потерявшим близких.

До начала войны с финансами в ФК Мариуполь все было хорошо, а потом даже некоторое время не было связи с руководством, потому что все находились в Мариуполе. На тот момент мы больше переживали, все ли сотрудники клуба выжили, уцелел ли стадион… Поэтому, я считаю, что все обязательства в клубе выполнили", – цитирует Меличенко SportArena.

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