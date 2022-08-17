"Коли Росія напала на Україну, я з Маріуполем перебував у Туреччині. Впродовж місяця шукав, де можна буде тренуватися надалі, а моя дівчина (вона дуже добре знає німецьку) написала в деякі клуби Німеччини. Уже через кілька годин представники Динамо Дрезден зателефонували і запросили до себе. Десь місяць спілкувались з клубом і знайшли спільну мову.

Українець переможно дебютував у чемпіонаті Німеччини

Квартира, яку я орендував у Маріуполі, згоріла, і з нею усі мої речі. Там у нас згоріло півдому взагалі. Звісно, про це навіть не думав, коли бачив який жах відбувається у Маріуполі. Безмежно жаль людей, співчуваю всім родинам, які втратили близьких.

До початку війни з фінансами у ФК Маріуполь усе було добре, а потім навіть деякий час не було зв’язку з керівництвом, тому що усі перебували в Маріуполі. На той момент ми більше переживали, чи всі співробітники клубу вижили, чи стадіон вцілів… Тому, я вважаю, що усі зобов’язання у клубі виконали", – цитує Меліченка SportArena.

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